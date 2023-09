APNÉE : Belle première édition du championnat de plongée libre

Le dimanche 3 septembre dernier, le premier Open d’apnée organisé par Florian Mioni et l’école Taïnos Freediving School a rencontré son succès malgré des conditions très difficiles dues à une mer agitée.

Florian Mioni, instructeur et fondateur de l’école d’apnée ainsi que de l’Association pour le développement de l’apnée à Saint-Martin (ADASM), se dit très content de cette première édition qu’il compte réitérer : « l’état d’esprit était excellent ». Malgré deux abandons liées au mal de mer, une douzaine de personnes, dont trois débutants, ont participé à cette expérience visant à faire découvrir la discipline sportive lors de l’évènement dont la zone de plongée se situait au large de la Samanna à Terres Basses. Dès 9h dimanche dernier, les apnéistes ont été amenés par groupe de trois ou quatre sur un bateau de 12 mètres à trois kilomètres au large, munie d’une plate-forme de préparation. Trois techniques d’apnée verticale étaient proposées lors de l’open d’apnée : l’immersion libre, sans palmes, en s’aidant de la ligne de vie pour plonger, le poids constant où la plongée libre s’effectue avec des palmes et enfin, la plus difficile, le poids constant sans palme et sans s’aider de la corde. Les performances réalisées sont impressionnantes pour une première édition, les records de profondeurs établis durant l’open du 3 septembre sont de 38 mètres pour Alfonso Cabrera dans la catégorie hommes et de 25 mètres pour Cléa Kalaitzis dans la catégorie femmes. Pierre Jean Brach et Alex Speetjens décrochent respectivement la seconde et la troisième place chez les hommes. Caroline Van Hees et Céline Garcia repartent quant à elles avec la 2ème et le 3ème place chez les femmes.

Lors de la cérémonie de remise de prix, les performances des six participants ont été récompensées avec des lots offerts par les sponsors de l’évènement encadré tout au long de la journée par des professionnels de santé et la SNSM pour les questions de sécurité.

Si la seconde édition est déjà en préparation, ce premier open aura permis à faire découvrir l’apnée à un plus grand nombre, discipline sportive ouverte à toutes et à tous qui compte de nombreux bienfaits. _Vx

