TRIATHLON : Des épreuves prévues aussi pour les enfants !

Le club SXM TRI Académie organise un triathlon adulte et enfant le 23 octobre prochain à Grand-Case. La course enfant prévue à 8h30 suivra la course adulte qui aura lieu à 7 heures.

Le triathlon consiste à nager avant de prendre son vélo et finir en course à pied.

Pour les enfants, le club SXM TRI Académie proposera les distances suivantes : 150 m de natation au niveau des pontons de Grand-Case puis 5 km de vélo qui consistera en un aller-retour sur la route de l’aéroport jusqu’au stop d’Hope Estate. Enfin 1 km de course à pied, du parking de Grand-Case au bout de la route de petite plage et retour. La course se fait en individuel.

Les enfants pourront être accompagnés en vélo. Les adultes ayant fait le triathlon seront sollicités si besoin pour accompagner un enfant en vélo et créer un moment de partage autour du sport dans les conditions de sécurité optimales.

La course est ouverte aux enfants de 8 à 15 ans. La durée d’effort sera comprise entre 20 et 35 minutes environ selon les niveaux et les âges. La compétition est accessible à tous enfants en bonne santé à partir du moment où ils savent nager 150 mètres (parcours très sécurisé). Les enfants doivent amener leur vélo et leur casque obligatoire.

L’inscription se fera la semaine précédant la course à Sportfit et Trisport.

Le club SXM TRI Académie encourage tous les parents à motiver les enfants et venir découvrir ce sport. L’inscription est de 10 euros et comprend le petit-déjeuner après la course. _AF

Renseignements au 0690 35 38 95 (Erwan).

