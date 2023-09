Rubrique SANTÉ / Les mots du Doc’ : Stop aux écrans pour nos enfants !

De nos jours, les enfants sont exposés à des écrans dès leur plus jeune âge, que ce soit la télévision, les tablettes, les smartphones ou encore les ordinateurs. Une étude Santé Publique est parue en avril dernier et nous alerte : en moyenne, c’est 56min à 2 ans, 1h20 à 3 ans et demi et 1h34 à 5 ans et demi. C’est trop, beaucoup trop ! Pourquoi ? Quels sont les risques pour nos enfants et comment faire ?

Quel parent n’a pas profité du baby-sitting facile du téléphone ou de la tablette. 15 minutes pour une douche, 30 minutes pour préparer le diner, 1h pour un petit resto tranquille. Puis les habitudes s’installent et très rapidement, on perd le contrôle. Ensuite viennent les pleurs, les cris, les colères parce qu’on essaie de dire stop. Alors on cède un peu, beaucoup et c’est la porte ouverte à l’addiction. Supprimer un écran à un enfant qui le regarde plusieurs heures par jour s’apparente à un sevrage. Finalement on se persuade que ce n’est pas si grave voire même qu’avec le bon contenu, notre enfant apprend de nouvelles choses.

Les risques et les conséquences

Malheureusement, aujourd’hui, les études sont claires, les effets des écrans sur le cerveau sont préoccupants. Ce sont des résultats scolaires qui chutent à cause des difficultés à se concentrer, à mémoriser et à résoudre des problèmes avec, à la clé, des troubles d’hyperactivité et de l’attention. La lumière des écrans perturbe les hormones du sommeil et le rythme jour-nuit du corps car la lumière bleue des écrans (LED) stimule 100 fois plus les yeux que la lumière blanche. Le sommeil est de mauvaise qualité et empêche l’enfant de récupérer, de digérer les nouvelles informations. C’est donc une fatigue permanente, un manque d’entrain, des cauchemars, des réveils nocturnes et de la fatigue qui suivent. Enfin, le temps passé devant les écrans augmente le risque d’obésité et de maladies cardiovasculaires car les enfants bougent et socialisent moins.

L’exposition aux écrans perturbe la santé émotionnelle des enfants. Ils peuvent être exposés à des contenus inappropriés pour leur âge, tels que des images violentes ou des sujets d’adultes ce qui entraîne de l’anxiété, de la dépression et du stress. La télévision en fond est l’écran le plus dangereux pour le développement et les interactions précoces. Cette exposition massive en quantité et pauvre en qualité affectent les relations parents/enfants.

Des idées reçues bien installées

Il est facile de croire que les vidéos dites éducatives favorisent le développement et les apprentissages comme le langage par exemple. Encore une fois c’est le contraire, deux heures par jour à regarder les écrans entre 1 et 4 ans multiplient par trois la probabilité de voir apparaître un retard dans le développement du langage, par six pour les enfants avant 1 an. Les enfants sont moins créatifs et imaginatifs, car leur cerveau n’a pas besoin de travailler pour créer des idées et des histoires. C’est un temps précieux perdu pour les phases de développement de nos enfants et une fois que ces phases d’apprentissage sont passées, il est très difficile voire impossible de les récupérer.

Comment faire ? S’ennuyer est bon pour la santé.

Il est important d’encourager les activités physiques et sociales, et de fournir des occasions pour la créativité et l’imagination. Les parents peuvent encourager leurs enfants à lire des livres, écouter des histoires, à jouer à des jeux de société et à participer à des activités manuelles ou tout simplement les laisser s’ennuyer. Les enfants qui ont été fortement exposés aux écrans garderont cette habitude devenus adultes et auront du mal à changer de trajectoire.

La règle des 3-6-9-12 :

Pas d’écran avant 3 ans, ce sont les recommandations de bases de l’OMS et des organismes de santé.

Entre 3 et 6 ans : l’écran partagé, c’est le rôle du parent d’autoriser et de réguler la durée (1h max à 6 ans).

De 6 à 9 ans, l’éveil créatif grâce aux outils numériques. C’est l’interaction et le partage qui doivent primer.

De 9 à 12 ans : contrôler pour mieux protéger. Les pré-ados et ados sont accros aux réseaux sociaux et aux écrans. Les interdire est illusoire: il vaut mieux discuter et contrôler le temps d’exposition. La clé consiste à ne pas laisser d’écran dans la chambre, après le coucher. Le sommeil des jeunes est précieux et ils sont nombreux à continuer à discuter sur les réseaux sociaux une fois la porte fermée.

Laisser un enfant devant les écrans peut s’apparenter à de la maltraitance. Prenons soin d’eux et des générations futures. _FS

Pour aller plus loin :

www.lebonusagedesecrans.fr

www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr

www.3-6-9-12.org

Santé publique France : temps d’écrans de 2 à 5 ans

