ÉDUCATION : Cobraced en recherche de bénévoles pour le soutien scolaire

L’association Cobraced de Concordia lance un appel à la population désireuse de s’investir dans la vie saint-martinoise en consacrant du temps à la jeunesse au travers du soutien scolaire.

Les bénévoles représentent une ressource indispensable au fonctionnement des associations. Cobraced, située au 6 rue Léopold Mingau à Concordia, est en recherche active de volontaires pour le soutien scolaire qui se déroule les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les horaires pour le primaire sont de 17h30 à 18h30 et pour le collège de 18h à 19h. Si vous désirez devenir bénévole, il vous suffit de choisir le créneau qui vous convient le mieux. Un bon niveau de français et un baccalauréat sont requis pour cette mission. Si en plus, vous parlez anglais et espagnol, c’est encore mieux ! Les enfants des futur.e.s bénévoles sont bien évidemment les bienvenus pour les sessions de soutien scolaire. _Vx

