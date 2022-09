BACK TO SCHOOL 2022 : En septembre… c’est la rentrée ! 

Suivez les informations diffusées par votre établissement scolaire pour connaître les horaires de rentrée et le planning des cours. Les 18 établissements de Saint-Martin sont prêts à accueillir les élèves.

Pour rappel : une aide exceptionnelle de rentrée scolaire a été mise en place par la Collectivité de Saint-Martin pour l’achat des fournitures (livres et matériel).

Cette aide est disponible via le lien sur la page facebook de la Collectivité :

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/rentreescolairesaintmartin…

Le certificat de scolarité 2022/2023, nécessaire à l’ouverture de la demande, vous sera délivré par l’établissement de votre enfant une fois la rentrée effectuée.

Vous avez le temps de procéder aux formalités d’inscription, l’aide étant ouverte jusqu’à juin 2023. La Collectivité de Saint-Martin et l’ensemble des élus territoriaux sont à vos côtés et souhaitent une excellente rentrée aux élèves et aux équipes pédagogiques.

Bonne rentrée et bonne année scolaire à tous !

