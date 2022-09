ÉDUCATION : Préparation de la rentrée des classes et suivi des dossiers en cours par les élus

Ce mercredi 31 août 2022, en veille de rentrée scolaire, la sénatrice et conseillère territoriale Annick Petrus s’est entretenue avec plusieurs officiels à sa permanence afin de dresser un état des lieux des dossiers en cours et de peaufiner les derniers préparatifs de rentrée des classes.

Annick Petrus avait convié pour l’occasion : madame la rectrice Christine Gangloff-Ziegler, le nouveau vice-recteur Harry Christophe, l’inspecteur de l’Éducation Nationale Christian Borrat, ainsi que Dominique Louisy, troisième vice-présidente de la Collectivité de Saint-Martin en charge, entre autres, de la commission de l’éducation, des affaires scolaires et de l’enseignement supérieur, et présidente du conseil d’administration de la caisse territoriale des œuvres scolaires. Lors de cette réunion, le point a été fait sur tous les dossiers en cours concernant des thématiques comme l’éducation, le bilinguisme, le Territoire Numérique Éducatif et le campus connecté. Annick Petrus assure de l’avancement des dossiers, tout comme la construction du collège de Quartier d’Orléans et du collège 900 dont les travaux ne devraient pas tarder. En conclusion, cette dernière affirme que « tous les partenaires concernés font de leur mieux pour améliorer la prise en charge éducative de nos élèves et étudiants. » _Vx

