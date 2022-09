ÉDUCATION : Les officiels souhaitent une bonne rentrée  des classes aux petits et aux grands

Ce jeudi 1er septembre, jour officiel de rentrée pour de nombreuses classes, plusieurs officiels se sont retrouvés au collège de Quartier d’Orléans afin de visiter le chantier du projet Collège 600 La Roche gravée de Moho, faire le point avec la presse et surtout, souhaiter une belle rentrée à tout le monde.

Le président de la Collectivité Louis Mussington, la 2ème vice-présidente Bernadette Davis également présidente de la Délégation Cadre de Vie, Dominique Louisy, 3ème vice-présidente en charge des questions d’éducation, Vincent Berton le préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et Harry Christophe, le nouveau vice-recteur des Îles du Nord se sont rassemblés au collège de Quartier d’Orléans où ils avaient convié la presse pour souhaiter à l’ensemble des élèves et du corps enseignant une belle rentrée des classes. Monsieur Vincent Berton tenait quant à lui à honorer cette rentrée des classes, il s’agit de sa première fois à Saint-Martin depuis sa prise de fonction en tant que préfet délégué il y a maintenant 6 mois.

« Je tenais à être présent auprès des élèves et des enseignants » a-t-il déclaré. Louis Mussington a pour sa part salué l’équipe pédagogique, dont la principale du collège Leela Hanson.

Conscient des désagréments que peut causer un chantier d’une ampleur telle que celui du collège 600, le président a rappelé que ces dispositions ont été prises dans l’intérêt des élèves et du corps professoral.

Les officiels n’ont donc pas choisi le collège de Quartier d’Orléans par hasard pour souhaiter à la population une belle rentrée des classes. Le chantier du collège 600 assurera de meilleures conditions d’apprentissage et d’éducation pour le futur des élèves et des prochaines générations. Harry Christophe, le nouveau représentant du rectorat, a exprimé sa joie d’être présent en remerciant l’accueil chaleureux qui lui a été réservé et son impatience de travailler collectivement avec les personnes présentes afin d’examiner les priorités et de rendre le service éducatif saint-martinois plus performant.

Collège 600

La rencontre s’est poursuivie avec un échange de questions-réponses entre les officiels et la presse concernant le chantier du collège 600 et les établissements scolaires publics de la partie française de l’île. Comptant aujourd’hui 437 élèves et une classe bilingue par niveau, le futur collège pourra accueillir 600 élèves dans une structure innovante réalisée dans une vision qui place le milieu naturel au cœur des prérogatives. La nouvelle surface planchée atteindra 6300m2, construite sur un modèle écologique, dotée de coursives pour abriter les élèves, de panneaux photovoltaïques pour la production d’énergie, de récupérateurs d’eau de pluie pour les sanitaires, ainsi qu’un jardin paysager et un jardin pédagogique. Le nouveau bâtiment comprendra un rez-de-chaussée en structure béton et un étage en construction métallique aux normes sismiques et cycloniques ainsi qu’un gymnase de 1800m2. Le collège 600 qui ouvrira ses portes à la rentrée 2025 se dessine donc dans une logique de développement durable avec des matériaux écologiques. Tout comme le projet du collège 900 à la Savane qui sera livré en juin 2024, qui permettra de désengorger le lycée Robert Weinum. En ce qui concerne le chantier du collège 600, la phase 1 de démolition, débutée en juillet dernier, devrait se terminer en février 2023. Les ouvriers travaillent en fonction du programme éducatif pour ne pas trop perturber le quotidien des élèves du collège. Le début de la première phase de construction aura lieu en juin 2023 pour un budget total de 22 millions d’euros. Selon les officiels, les établissements scolaires de la partie française sont opérationnels mais pas définitifs. Après le passage dévastateur d’Irma, le Comité éducatif a rouvert rapidement certains établissements scolaires, se félicite Monsieur le Préfet, mais 5 ans plus tard, des normes de remise à niveau et autres reconstructions doivent encore avoir lieu. D’autres équipements structurants sont sur la liste des officiels en termes de reconstruction comme le stade Alberic Richards de Sandy Ground, la médiathèque de Concordia, le centre culturel de Sandy Ground et celui de Grand-Case, et enfin, la baie de Marigot qui a, elle aussi, besoin d’un projet innovant pour être redynamisée. Pour Louis Mussington, il faut multiplier les efforts en termes de construction et réfléchir aux projets à long terme.

La présence des officiels au collège de Quartier d’Orléans s’est achevée par une visite dans une classe de troisième où la délégation a encouragé les élèves dans leur parcours scolaire et leur souhaiter une bonne rentrée.

Rentrée scolaire 2022

Des centaines d’enfants ont retrouvé les bancs d’école ce 1er septembre aux quatre coins de la partie française de Saint-Martin. Certains intégraient la classe de CP, comme Raphaël ou encore Luka à Grand-Case. Les sourires étaient nombreux sur les visages des petits et l’impatience de vivre cette nouvelle aventure était palpable. En ce 5 septembre où toutes les sections sont à présent rentrées en classe, au nom de toute la rédaction du Faxinfo, belle nouvelle année scolaire à toutes et tous ! _Vx

406 vues totales, 406 vues aujourd'hui