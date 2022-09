Activités sportives : La Collectivité organise les portes ouvertes des sports 2022 !

La rentrée est arrivée et avec elle les inscriptions aux disciplines sportives pour les enfants.

La Collectivité et son service des Sports vous invitent à une Journée Portes Ouvertes, samedi 10 septembre 2022, de 9h00 à 13h00 à la Halle des Sports du stade JL Vanterpool à Marigot. De nombreuses associations sportives (ligues, comités et clubs) seront présentes lors de cette journée pour renseigner les familles sur les activités proposées. Sports collectifs, arts martiaux, sports nautiques, tous les grands sports seront représentés. Les enfants pourront profiter des démonstrations sur les activités sportives sur terre et sur l’eau.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le service des sports de la Collectivité au : 0590 29 59 13 – 0590 29 59 14

