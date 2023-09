SANTÉ : Septembre, mois de sensibilisation à la prévention du suicide

À l’échelle mondiale, on estime qu’un suicide a lieu toutes les 40 secondes et une tentative toutes les 3 secondes. La Journée mondiale de prévention du suicide du 10 septembre, qui a pour thème cette année « créer l’espoir par l’action », vise à sensibiliser le grand public à l’ampleur du problème et l’informer sur les actions de prévention à sa portée.

Bien que la Guadeloupe fasse partie des régions françaises avec les plus bas taux de mortalité par suicide en se plaçant 16ème au rang régional, il s’agit de la deuxième cause externe de décès chez les moins de 65 ans, après les accidents de la route. En outre, Saint-Martin et Saint-Barthélemy enregistrent des taux de mortalité par suicide parmi les plus élevés en France (3ème rang départemental). À noter que 76% des suicides sont commis par des hommes et que la majorité des suicides sont commis entre 55 et 59 ans en Guadeloupe, entre 40 et 44 ans à Saint-Martin et entre 40 et 49 à Saint-Barthélemy. La prévention du suicide est un des points de vigilance de l’ARS, notamment chez les adolescentes de 15 à 19 ans qui présentent un taux d’hospitalisation élevé pour tentative de suicide (146,2 pour 100.000 habitants). La prévention progresse notamment grâce à la création, en février 2022, de la cellule VigilanS, système qui organise autour de la personne ayant fait une tentative de suicide un réseau de professionnels de santé qui maintient le contact avec elle.

Dans le cadre de son schéma régional de santé 2018-2023, l’ARS entend améliorer les dispositifs de prévention du suicide avec une attention toute particulière pour les « générations Covid » et contribuer à la lutte contre le harcèlement scolaire et la discrimination. Le renforcement des dispositifs et des compétences des acteurs inclut la création d’un centre répondant au 3114 en Guadeloupe. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) considère le suicide comme un problème de santé publique énorme mais en grande partie évitable. On compte actuellement près d’un million de décès annuels dus au suicide, un million de vies perdues. Les pensées suicidaires peuvent toucher n’importe qui, peu importe l’âge, le sexe ou l’origine. Si vous avez des idées suicidaires ou que vous connaissez quelqu’un qui a besoin d’aide, contactez le Pôle de Santé Mentale de l’hôpital Louis-Constant Fleming à Concordia au 05 90 52 25 25 ou 05 90 52 26 30. _Vx

