ÉDUCATION : Résultats provisoires du premier groupe du Baccalauréat session de juin 2024 pour Saint-Martin

Pour rappel, depuis la réforme du Baccalauréat, la note du bac repose à 40% sur le contrôle continu et à 60% sur les épreuves dites terminales : le français écrit et oral, passé en classe de Première, les épreuves de spécialité, la philosophie et le grand oral, passés en Terminale.

Taux d’admis toutes filières confondues (générale, technologique, professionnelle) :

• 487 candidats se sont présentés à la session de juin 2024, soit 19 élèves de moins par rapport à la session 2023.

• Au total, 347 candidats sont reçus à l’issue du premier groupe, soit 71,3% des présents contre 67,9% sur la session 2023, à savoir une augmentation de 3,4 points.

• 69 candidats sont ajournés (14,2 %) contre 78 en 2023 (15,5%).

• Ce sont 71 candidats qui se présentent au second groupe d’épreuves contre 83 en 2023.

Taux d’admis par filière :

• Le taux d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat général est de

77,9%, en baisse de 2,2 points par rapport à celui de 2023.

• Le taux d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat technologique est de 69,5%, en augmentation de 0,4 point par rapport à la session 2023.

• Le taux d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat professionnel atteint 67,4%, en augmentation de 10,2 points par rapport à la session 2023.

Harry Christophe, vice-recteur, et son équipe du SENIDN adressent leurs félicitations à tous les nouveaux bacheliers et adressent tous leurs encouragements à ceux qui se présentent au second groupe d’épreuves.

