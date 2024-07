ENVIRONNEMENT : La lutte contre les algues sargasses au cœur des priorités

La Collectivité de Saint-Martin, sous l’impulsion de la 2ème VP Bernadette Davis, s’est mobilisée, afin de lutter contre les échouements d’algues sargasses.

Les 29 et 30 juin derniers, la côte Est de Saint-Martin était à nouveau impactée par les premiers échouements massifs d’algues sargasses. La fin du mois de juin a vu d’autres échouements toucher nos côtes. Depuis cette date, la Collectivité a lancé son nouveau marché public de collecte et d’évacuation des algues sargasses, en vigueur depuis le 1er juillet dernier. Les prestataires de la Collectivité, notifiés dans le cadre de ce marché, sont mobilisés 7/7 pour assumer leurs responsabilités dans les délais les plus courts, évitant ainsi de lourdes conséquences en termes de santé publique et d’impact environnemental. Si certaines nuisances persistent, cette importante mobilisation permet aujourd’hui de considérer que les risques sont maîtrisés et que la grande partie des sargasses échouées à la côte a été évacuée sur chacun des sites, selon les méthodes adaptées.

Convention et financement

Le conseil exécutif a par ailleurs autorisé la signature d’une convention État / COM dans le cadre de la lutte contre les algues sargasses. La Collectivité de Saint-Martin souhaite ainsi solliciter le BOP 123 du ministère des Outre-mer à hauteur de 170.000€, soit 100% des besoins de financements nécessaires pour sécuriser l’activité économique en Baie de Cul-de-Sac tout en orientant les flux d’algues vers un point de collecte réduit, et réduire les volumes de sargasses pénétrant dans l’étang aux poissons.

La Collectivité de Saint-Martin tient à remercier les prestataires pour la qualité de leur action, leur réactivité et leur implication, ainsi que la société VERDE SXM qui a accepté de maintenir le site de l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) à Grandes Cayes opérationnel au-delà des horaires habituels pour permettre l’évacuation en flux continu des algues, et enfin, les riverains et le Collectif Anti-Sargasses, conscients de la mobilisation forte de la Collectivité.

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter