MUTATION COMGEND Saint-Martin-Saint-Barth : le colonel Maxime Wintzer-Wekehind s’en va, le lieutenant-colonel Hugues Loyez arrive

Une cérémonie militaire a été organisée le jeudi 4 juillet dernier à l’occasion de la mutation du colonel Maxime Wintzer-Wekehind et du départ à la retraite du capitaine Thierry Vansuypeene.

C’est à la caserne de la Savane que s’est tenue cette cérémonie militaire, en présence du général de brigade et commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, Vincent Lamballe, du préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Berton, du président de la COM, Louis Mussington, du député des Iles du Nord et de la sénatrice. De nombreux représentants des autorités civiles, militaires, judiciaires et associatives sont venus honorer de leur présence cette cérémonie, qui débuta par une prise d’armes où plusieurs unités du COMGEND de Saint-Martin/Saint-Barth étaient représentées.

Au cours de cette cérémonie, un certain nombre de décorations furent remises, dont la médaille de l’Ordre National du Mérite au capitaine Thierry Vansuypeene, commandant en second du COMGEND Saint-Martin/Saint-Barth. Le gendarme, Yolan Creyf a, lui, reçu la médaille de la Défense Nationale, échelon or. Enfin, l’adjudante Bassole, les adjudants Cervera et Simon ont reçu chacun une lettre de félicitations de la part du colonel Maxime Wintzer-Wekehid pour des actes de courage et de dévouement.

Un bel esprit de camaraderie…

C’est ensuite dans la salle du Mess que le capitaine Thierry Vansuypeene et le colonel Maxime Wintzer-Wekehind se sont adressés à la nombreuse assistance pour retracer les trois années intenses qu’ils venaient de passer dans les Iles du Nord. L’occasion pour le commandant du COMGEND des Iles du Nord de faire part de sa mutation à la direction générale de la gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux. C’est le lieutenant-colonel, Hugues Loyez, présent à la cérémonie, qui lui succèdera à la tête du commandement de la gendarmerie de Saint-Martin/Saint-Barth le 1eraoût prochain.

Pour sa part, c’est avec beaucoup d’émotions que la capitaine Thierry Vansuypeene a annoncé son départ à la retraite après 33 ans de bons et loyaux services au sein de la gendarmerie.

Le général Vincent Lamballe a pris ensuite la parole pour témoigner toute la satisfaction qu’il avait eu de travailler avec le colonel et le capitaine. Tout comme le préfet délégué, Vincent Berton qui s’exprima dans des termes tout aussi élogieux.

La cérémonie s’est conclue par un cocktail dinatoire où un bel esprit de camaraderie a régné tout au long de la soirée._AF

