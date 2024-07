CONSTRUCTION : Le point -presse- sur la cité administrative et judiciaire

Mardi dernier, Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, rassemblait les médias locaux sur le plus gros chantier de BTP de Saint-Martin, la cité administrative et judiciaire de Concordia.

Financée par Plan de Relance à 38,8M€, la cité administrative et judiciaire accueillera d’ici fin 2025 onze services de l’état et 250 fonctionnaires, ainsi que la préfecture de plein exercice qui devrait être actée en fin d’année. Depuis la 1ère pierre posée en mai 2023 par Gérald Darmanin, ministre des Outre-mer en visite officielle, Vincent Berton tenait à souligner le caractère exemplaire donné sur ce chantier que ce soit en termes de délai et de budget respectés, des 18.000 heures de clauses d’insertion, des 50% de sous-traitance aux entreprises locales et du respect des enjeux environnementaux : “Pour nous, c’est essentiel que ce budget ruisselle sur l’économie locale, ce chantier engage l’état et nous allons le suivre de près”. Également présents, les deux représentants des autorités judiciaires directement concernées par ce chantier dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice. Michaël Janas, président de la haute cour de Basse-Terre, avait à cœur de proposer des services judiciaires renforcés pour une justice de très grande proximité : “Ce chantier incarne la modernité de la justice et de l’administration”. Eric Maurel, procureur général de Basse-Terre, décrivait quant à lui la nouvelle cité administrative et judiciaire, grande première en France, comme un “outil plus fonctionnel pour faciliter le droit à la justice”. _Vx

