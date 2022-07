Le pont Causeway ouvert à la circulation motorisée

Le pont Causeway a été rouvert au trafic motorisé jeudi après-midi, mais restera fermé au trafic maritime.

Des techniciens, dont un ingénieur logiciel du fabricant de ponts Hollandia, doivent arriver sur l’île à la fin de la semaine et travailleront tout au long du week-end avec l’aide du personnel parfaitement formé de la Simpson Bay Lagoon Authority (SLAC).

Lundi, le problème technique est apparu alors que le pont était ouvert au trafic maritime. Pendant le processus de fermeture du pont, le système a mal fonctionné, probablement en raison d’une panne du réseau électrique.

Les techniciens ont travaillé pendant plusieurs jours à dépanner les différentes phases des capteurs et ont ensuite procédé à une modification pour effectuer la toute première fermeture manuelle du pont, qui a pris plusieurs heures, et ont depuis apporté d’autres ajustements pour raccourcir ce délai.

SLAC tient à remercier les spécialistes à distance de Hollandia, soutenus par les équipes techniques locales de NV GEBE, Electec, ainsi que le personnel du groupe Port St. Maarten, pour le travail accompli jusqu’à présent afin de trouver une solution au problème.

SLAC tiendra la communauté maritime informée de toute mise à jour.

