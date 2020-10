A l’initiative du collectif « Parents Lycée Robert Weinum » une marche est organisée devant le Lycée de la Cité scolaire ce lundi 5 octobre de 7h à 9h.

Ce rassemblement pacifique a pour but de protester contre le manque de salles qui occasionne des emplois du temps lamentables, les professeurs non remplacés et la pause de 45 minutes du midi insuffisante. _AF