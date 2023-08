Décès – La dame au chapeau s’en est allée à l’âge de 90 ans

Ancienne présidente du comité Miss France de 1981 à 2009 et du Comité Miss Prestige National de 2010 à 2016, Geneviève de Fontenay est décédée d’un arrêt cardiaque le 1er août 2023 à Saint-Cloud dans le département des Hauts-de-Seine.

Née Geneviève Mullmann, le 30 août 1932 à Longwy en Meurthe-et-Moselle, elle est l’aînée d’une fratrie de dix enfants. D’un père ingénieur des Mines et d’une mère femme au foyer et fervente catholique, Geneviève de Fontenay rencontre Louis Poirot dit « de Fontenay », son pseudonyme de résistant, en 1952, il est alors l’organisateur des Miss France. Ensemble, ils auront deux enfants, Ludovic, mort en 1984, et Xavier, devenu depuis le directeur de la société Miss France, qui a fait part du décès de sa mère le 2 août dernier à TF1-LCI. Selon ses dires, la célèbre Miss Élégance 1957 a succombé à un arrêt cardiaque dans son sommeil à son appartement de Saint-Cloud. Très diminuée depuis un moment, elle a passé ses dernières heures avec son frère et l’une de ses petites-filles. L’enterrement se déroulera à Paris. Sa dépouille reposera dans le caveau familial. Devenue secrétaire du comité Miss France en 1954, Geneviève de Fontenay reprend seule les rênes du concours de beauté en 1981 à la mort de Louis de Fontenay. Il faudra attendre 1986 pour la première diffusion télévisée de l’élection Miss France sur FR3, un succès. Les années 2000 marquent le début des changements et des polémiques qui pousseront Geneviève de Fontenay à quitter l’univers Miss France en 2010. Elle décide alors de créer le comité Miss Nationale, renommé Miss Prestige Nationale, plus conforme à sa vision conservatrice de l’élégance à la française, souvent critiquée. Coups de gueule ou franc-parler, la figure emblématique des concours de Miss France tire sa révérence à l’âge de 90 ans. _Vx

