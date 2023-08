BASKETBALL : L’association Speedy Plus présente le Holi Basketball Tour SXM

L’association Speedy Plus présente le Holi Basketball Tour SXM ces 4 et 5 août 2023

En partenariat avec la fondation 721 Dream Chasers, le grand tournoi de basket organisé par l’association Speedy Plus revient ces vendredi 4 et samedi 5 août à l’auditorium L.B.Scott de Philipsburg pour du grand spectacle sportif.

Dans le cadre du Contrat de Ville avec la Collectivité de Saint-Martin et la préfecture, le tournoi « Holi Basketball Tour SXM » verra s’affronter quatre équipes : USR Guadeloupe, Holi Team SXM, Robbie’s Stars SXM et UFOLEP SXM qui revient d’un championnat en République Dominicaine. La compétition se déroulera en deux temps, ce vendredi 4 août de 18h à 22h à l’auditorium sportif L.B.Scott et le samedi 5 août de 14h à 18h au même endroit pour la grande finale. Comme chacun des évènements organisés par l’association Speedy Plus, l’entrée est gratuite. L’association est aussi un club sportif présidé par Calvin Bryan connu et reconnu pour avoir été un mentor pour de nombreux sportifs en athlétisme. Après le passage d’Irma, l’infatigable Calvin Bryan a décidé de changer les statuts de son club sportif pour qu’il devienne une association, permettant ainsi à la structure de développer des actions d’insertion tournées vers les jeunes. Le tournoi Holi Basketball Tour SXM, initié par Alan Nérome et mis en place en collaboration avec l’association Speedy Plus en 2020, renoue avec les premiers amours de Calvin Bryan, à savoir le sport. La manifestation sportive gratuite de ces 4 et 5 août se voit renforcée par la fondation 721 Dream Chasers qui s’efforce d’améliorer la sensibilisation au sport à Sint Maarten. Nul doute que ce Holi Basketball Tour SXM rencontrera énormément de succès, dans une ambiance bon enfant et conviviale. Bonne chance aux sportifs ! _Vx

