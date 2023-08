Carburants : montée des prix à la pompe

Dans un communiqué diffusé en début de semaine, le Ministère du tourisme, des affaires économiques, des transports et des télécommunications annonce une hausse des prix des carburants qui a été mise en application ce mardi 1er août 2023.

Le gouvernement de Sint-Maarten réglemente les prix des produits pétroliers en imposant un prix maximum auquel les grossistes et les détaillants peuvent vendre ces produits en partie hollandaise, pays non producteur de pétrole et dépendant des aléas du marché. En raison du réapprovisionnement d’essence sans plomb et de diesel qui ont été achetés à un prix plus élevé pour les deux carburants que le stock précédent en conséquence des développements en cours à l’international, les prix du pétrole brut ont connu des ajustements à la hausse pour l’essence sans plomb et le diesel. Le gouvernement de Sint Maarten informe donc la population qu’à compter du 1er août 2023 à 06h00, les prix maximums à la consommation des carburants sont désormais les suivants : 2,530 NAf (florin des Antilles Néerlandaises) (1,41$) pour le litre d’essence sans plomb contre 2,425 NAf à l’ancien prix (1,35$), 2,008 NAf (1,12$) pour le litre de diesel contre 1,903 NAf à l’ancien prix (1,05$).

En partie française de l’île de Saint-Martin, les prix à la pompe varient entre 1,32€ et 1,36€ pour le litre d’essence sans plomb et entre 1,36€ et 1,37€ pour le litre de diesel. En France, le prix des carburants est également en hausse pour ce mois d’août 2023. L’essence sans plomb est à 1,79€ le litre (+0,02%) et le diesel à 1,58€ le litre (+0,03%). Ces augmentations reflètent elles aussi le contexte international. Le cours du Brut progresse de 4,4% avec un baril à 78,56$ en moyenne. _Vx

