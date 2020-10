NAUTISME : Les bateaux en provenance de Sint Maarten interdits à Saint-Martin

Lorsque fin mars, la préfecture a pris un arrêté réglementant le passage de la frontière, elle autorisait le franchissement de la frontière terrestre mais pas maritime. Cette interdiction a été en partie levée début juin. Par un nouvel arrêté, les bateaux de plaisance privés battant pavillon Sint Maarten étaient autorisés à faire escale et mouiller dans les eaux territoriales de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ; les navires commerciaux étaient par contre eux toujours interdits de venir.

Puis durant l’été, une nouvelle décision a été prise : «les navires à passagers et navires de plaisance ne venant pas de France ou de l’Union européenne ne sont pas autorisés à faire escaler ou à mouiller dans les eaux territoriales de Saint-Martin et Saint-Barth, sauf autorisation de la préfète.»

Cette règle a été confirmée par un arrêté préfectoral entré en vigueur le 26 octobre en liant avec les décrets des 14 et 16 octobre 2020.

Tous les autres bateaux sont donc interdits. Des dérogations peuvent néanmoins être demandées, notamment pour les bateaux de passagers, de croisière et plaisance. Les demandes sont à formuler auprès du Cross Antilles-Guyane au moins 24 heures avant l’arrivée.

Les personnes qui entrent par voie maritime à Saint-Martin ou Saint-Barth doivent montrer une déclaration sur l’honneur attestant qu’elles ne présentent pas de symptômes de covid-19 et qu’elles n’ont pas connaissance d’avoir été contact avec des personnes porteuses du virus dans les quatorze jours précédant leur arrivée.

Considérant «le caractère pathogène et contagieux du virus, la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment ceux situés dans la zone Caraïbe et sur le continent américain, la situation sanitaire propre au caractère insulaire de Saint-Martin/Saint-Barthélemy et de la difficulté majeure à laquelle le système sanitaire serait confronté en cas de propagation brutale du virus par l’arrivée massive de personnes en provenance de zones d’infection, l’importance du flux entre les parties française et hollandaise de l’île», seuls les navires en provenance de Martinique, Guadeloupe, Guyane, d’un Etat situé dans la l’Union européenne ou d’un des pays réputés sanitairement sûrs (voir arrêté ministériel du 10 juillet 2020), sont autorisés à faire escale et à mouiller dans les eaux de Saint-Martin et de Saint-Barth. A la condition toutefois de ne pas avoir fait escale dans un pays tiers depuis leur départ.