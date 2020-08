Tous contre le décrochage scolaire avec Nature is the Key

L’association «Nature is the Key» a lancé un accueil de loisir du 3 au 21 août 2020 sous le thème «Tous contre le décrochage scolaire tout en découvrant les clubs sportifs du quartier».

Cette dynamique association a voulu alterner les cours de soutien et des activités sportives de 8h30 à 16h30 à l’école primaire de sandy ground afin d’inciter les jeunes à s’inscrire dans un club sportif à la rentrée.

Elle compte actuellement dans ses rangs 17 enfants âgés de 6 à 12 ans. Il a été remis à chaque enfant: 2 masques en tissus, 1 sac en jean fabriqué par l’association Island Vibes et Mme FREDON Julène contenant: un morceau de savon marseille (don de Super U), un cahier et des fournitures de travail (dons de Bureau Vallée, Librairie du Bord de Mer et Librairie des Îles). Grâce à la collaboration avec les associations (Tennis Club de l’Ile de Saint Martin, Saint Martin Union Rugby, Avenir Sportif Club de Saint Martin, Dominator’s Foot Ball Club, K’Bis Danse, Speedy Plus et SXM sport pour tous), l’association «Nature is the Key» propose plusieurs activités sportives.

Aussi, le repas du midi a été élaboré par l’association Saint-Martin Santé qui interviendra également par l’intermédiaire de sa diététicienne sur une présentation des bases nutritionnelles. De plus, l’association NZURI proposera un atelier éducatif et interactif sur les bienfaits d’une alimentation locale et biologique avec dégustation. Les différents mode de préparation et d’utilisation de la Calebasse seront présentées par Ras Touza et Princess Sarah Fashion. Deux journées d’échange intergénérationnelles sont prévues au programme pendant cette période. Une belle initiative pour les jeunes qu’il faut souligner.