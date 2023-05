CULTURE / Rallye culturel et sportif de l’ACS ZEPIN : fin des inscriptions ce mercredi 23 mai à midi !

Ce dimanche 28 mai aura lieu la 3ème édition du rallye culturel et sportif de l’ACS ZEPIN (Association Culturelle et Sportive ZEPIN). Ce rallye consiste à résoudre des énigmes sur l’histoire de l’île, depuis sa découverte en 1493 jusqu’à nos jours.

Pour rendre l’émulation encore plus excitante, des activités sur base de jeux d’antan seront aussi couplées à cette chasse aux informations patrimoniales de Saint-Martin. Il se joue en équipes de 2 à 4 personnes réparties dans leur véhicule. Le rendez-vous est fixé sur le parking de Galisbay, pour un pointage, la remise du kit rallye, le marquage des véhicules et éléments d’équipes. Le départ aura lieu à 8 heures. Toutes nos actions permettent d’offrir de riches activités culturelles couplées de sport dont la finalité est de soulever des fonds pour assister les écoles, collèges et lycées de l’île dans leurs projets pédagogiques. La participation est de 45 euros pour les non-membres et de 35 euros pour les membres de l’association ACS ZEPIN. Un tarif enfant moins de 12ans, associations et entreprises sont proposés. Le rallye se terminera en fin de matinée sur une plage de l’île, et un repas accompagné d’une boisson seront servis aux participants. L’inscription est obligatoire par téléphone au 0690 36 96 20.

Il est possible pour une personne seule voulant participer d’être intégrée à une équipe.

Pour plus d’informations sur le déroulement de la 3ème édition de ce rallye, vous êtes invités à consulter la page Facebook ACS ZEPIN Saint-Martin.

