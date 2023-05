TRAVAUX : Fermeture temporaire du terrain de basket de la Halle aux  Sports

La Collectivité de Saint-Martin informe le public de la fermeture temporaire du terrain de basketball situé sous la Halle aux Sports, dans l’enceinte du stade Jean-Louis Vanterpool à Marigot, depuis le jeudi 11 mai 2023, afin de réaliser des travaux d’aménagement.

Le terrain de basket-ball de la Halle aux sports du stade Jean-Louis Vanterpool est fermé temporairement et interdit d’accès au public, depuis le jeudi 11 mai 2023 et jusqu’à nouvel ordre, pour cause de travaux de mise en conformité.

La Collectivité procède à l’installation de 8 paniers de basket relevables répondant aux exigences en vigueur. Il s’agit par cette action de rectifier les anomalies et dysfonctionnements constatés lors de l’utilisation des infrastructures et de permettre aux usagers d’évoluer en toute sécurité sur ce plateau sportif et de bénéficier d’équipements adaptés. Un panneau signale l’interdiction d’entrée sur place.

La Collectivité met tout en œuvre pour réaliser ces travaux d’intérêt public dans les meilleurs délais et remercie les usagers pour leur compréhension.

117 vues totales, 117 vues aujourd'hui