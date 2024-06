CULTURE : Les jeunes de la Mission Locale en immersion sur le tournage de ‘Meurtres à Saint-Martin’

Réuni ce lundi 10 juin à Colombier, un groupe de jeunes de la Mission Locale et deux lycéens de terminale qui entameront l’année prochaine des études audiovisuelles ont assisté au tournage du téléfilm « Meurtres à Saint-Martin ».

En compagnie de Raphaël Sanchez, président de la Mission Locale, les jeunes ont découvert les coulisses du monde de la télévision et les différents métiers du secteur audiovisuel. Pour Dominique Démocrite Louisy, 3ème VP de la COM, il s’agit ici « d’une excellente opportunité de voir en direct un tournage. C’est la première fois qu’on implique vraiment la population et nous avons le désir à la Collectivité de développer cette filière en créant, d’ici 2025, un bureau d’accueil des tournages pour la basse saison avec Fabiola Rioual (cheffe de projet de l’audiovisuel en charge de l’accueil du tournage du téléfilm ndlr) ». Les fondateurs d’Eloa Prod, France Zobda et Jean-Loup Monthieux, tenaient particulièrement à ce tournage à Saint-Martin pour apporter plus de visibilité sur la diversité et la culture des outre-mer avec un joli message pour la jeunesse : « Nous voulons transmettre aux jeunes que tout est possible, il suffit d’avoir envie et de se donner les moyens ». Avec plus d’une centaine de figurants et 6 petits rôles au compteur, l’île de Saint-Martin sera dignement représentée. Le tournage se poursuit jusqu’au 30 juin prochain. _Vx

