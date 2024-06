MICRO-TROTTOIR : Selon vous, est-ce que les élections européennes sont importantes pour Saint-Martin?

Léna « Toutes les élections sont importantes. Voter est un droit et c’est aussi un devoir civique ! Pour ces élections européennes, l’enjeu est de taille. Nous devons continuer à unir nos forces. Nous vivons dans une drôle d’époque. Il faut absolument que les états membres de l’Union européenne soient toujours unis. On ne sait pas de quoi demain sera fait. A Saint-Martin, nous avons la chance de bénéficier de l’aide de l’Europe. Ne serait-ce pour la reconstruction de Saint-Martin après le passage dévastateur d’Irma. Nous avons pu venir en aide aux personnes les plus vulnérables de l’île, tout ceci grâce aux subventions de l’Europe ».

Sylvie « Il est toujours important de voter. Concernant les élections européennes, les enjeux ne manquent pas cette année. Comment lutter contre le changement climatique ? Quelle réponse apporter à la guerre en Ukraine ? Comment assurer la prospérité économique du continent ? Avec les élections européennes, c’est le moment de faire entendre notre voix sur les sujets qui nous concernent. Au niveau local, Saint-Martin bénéficie des fonds européens dans de nombreux domaines : santé, éducation, tourisme, environnement, milieu associatif… des aides très importantes pour le développement économique de l’île. Sans ces aides, je ne sais pas comment nous pourrions nous en sortir ».

Philippe « J’ai toujours pris la bonne habitude de voter ! Je pense que les élections européennes sont très importantes même sur un petit territoire comme celui de Saint-Martin. Avec la monnaie unique l’Euro, c’est beaucoup plus facile de voyager au sein des pays membres de l’Europe.

A Saint-Martin, différents projets dans de nombreux domaines ont pu voir le jour grâce aux fonds européens. Cela se chiffre en plusieurs dizaines de millions d’euros. N’oublions pas non plus que nous avons pu nous relever d’Irma grâce à l’aide importante de l’Union européenne. Sans elle, nous aurions connu les pires difficultés à remonter la pente ».

Mathurin « Je ne me suis pas renseigné assez sur les candidats malheureusement mais aller vote, c’est important, faire la démarche est importante pour moi. À Saint-Martin, les gens sont moins concernés. J’essaye de sensibiliser les gens autour de moi à aller voter parce qu’il y a des enjeux sur les sujets ultra-marins au niveau européen. C’est d’ailleurs ça qui a orienté mon vote, sur les candidats qui les prenaient en compte. »

Jeremy « Le vote est déjà un devoir citoyen, nous avons ce droit de nous exprimer en tant que citoyen et ne pas voter, c’est tout simplement laisser le choix aux autres de décider pour nous. »

Thomas « Quoiqu’on en dise, on a besoin du fonds européen. Indirectement parlant, Saint-Martin a besoin de la France. À l’échelle de Saint-Martin, le vote européen semble peu important mais on reste français, on a une carte d’identité française et on a cette chance de pouvoir voter. Intérieurement je ne suis pas certain que mon vote change quoique ce soit mais c’est surtout le fait qu’on a cette chance de voter. Pour ceux qui n’ont pas ce droit, on voit ce que ça donne. »

Yiraldi « Je suis revenue sur l’île il y a un an et d’habitude, je vote par procuration. Là, c’était important de faire le geste et savoir que j’ai un choix dans la politique, d’avoir un choix pour mon avenir surtout. »

Propos recueillis le samedi 8 juin 2024 dans différents bureaux de vote de Saint-Martin. _AF & _Vx

