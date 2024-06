Élections européennes : Les résultats pour Saint-Martin

3086 votants se sont rendus aux urnes ce samedi 8 juin pour les élections européennes de 2024, soit un taux de participation de 15,43%.

Malgré 75 votes blancs et 66 votes nuls, la liste Renaissance (majorité présidentielle) arrive en tête avec 33,72%, suivie par le Rassemblement National 24,58%, Reconquête 8,25%, PS 5,84%, LFI 5,67%, EELV 4,45%, LR 3,12%, Humanité souveraine 3,12% et les 11 autres listes en-dessous de 3%. Hormis les îles du nord, Wallis-et-Futuna, la Polynésie Française et la Nouvelle Calédonie, la liste du RN menée par Jordan Bardella a largement devancé les autres candidats en Outre-mer et surtout dans l’Hexagone._Vx

Emmanuel Macron dissout l’Assemblée Nationale

Au terme des élections européennes en Hexagone le 9 juin dernier, la liste du Rassemblement National (RN), menée par Jordan Bardella, a remporté une victoire écrasante avec environ 32,3 % des voix, surpassant largement celle de la majorité présidentielle, qui n’a obtenu que 15,4 %. Le scrutin a également vu une percée notable à gauche avec Raphaël Glucksmann du Parti socialiste obtenant 14,2 % des voix. En conséquence, le Président de la République Emmanuel Macron annonçait la dissolution de l’Assemblée Nationale. Stratégie nébuleuse ou coup de poker, cette annonce eut l’effet d’une bombe dans le paysage politique français. Des élections législatives anticipées sont prévues pour le 30 juin et le 7 juillet dans l’Hexagone (29 juin et 6 juillet à Saint-Martin).

En réaction, le député de SXM et SBH, Frantz Gumbs s’est exprimé : « Cette décision (de dissoudre l’Assemblée Nationale ndlr) interrompt mon mandat de député dont le terme était prévu en 2027. Je souhaite poursuivre ce mandat jusqu’au terme prévu. Je solliciterai donc vos suffrages à l’occasion des élections prévues le 30 juin et le 7 juillet prochain (dates des élections en France métropolitaine ndlr). Je veux espérer que vous me renouvellerez votre confiance. Merci d’avance de votre soutien ». _Vx

