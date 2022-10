Football : L’UEFA souhaite accompagner la Ligue de Saint-Martin à travers son programme « Assist »

Dans le cadre du programme « Assist » lancé par l’UEFA en 2017, plusieurs experts de la plus haute instance du football européen ont posé leurs valises à Saint-Martin (au Grand-Case Beach Hôtel) pour aller à la rencontre des acteurs du football local dans le but d’améliorer son développement.

Dirigeants, entraîneurs, arbitres, joueurs, parents, élus en charge des sports et donc du football ainsi que la presse ont été entendus par les membres de l’UEFA. Pour Eva Pasquier, cheffe des relations internationales de l’UEFA, «il s’agit d’écouter tous les acteurs du football, prendre en compte leurs observations, faire un état des lieux et d’essayer ensuite d’apporter des solutions pour l’organisation et le développement du football sur l’île. Le programme UEFA Assist est un programme créé par Aleksander Ceferin, président de l’instance du football européen qui a jugé nécessaire de partager l’expérience de son institution avec les autres Confédérations et leurs Associations membres. Le Programme propose l’Assistance dans 4 domaines : le renforcement des capacités, les infrastructures, le football des jeunes et la coopération entre les fédérations de l’UEFA et les autres continents.»

L’objectif du programme est de partager l’expérience et le savoir-faire de l’UEFA et de ses associations membres hors de l’Europe. En travaillant étroitement avec les cinq confédérations sœurs de l’UEFA et avec la FIFA, le programme Assist s’est appuyé sur les relations existantes avec l’AFC (Asie), la CAF (Afrique), la CONCACAF (Amérique du Nord et Amérique centrale), la CONMEBOL (Amérique du Sud) et l’OFC (Nouvelle Zélande et États insulaires du Pacifique sud), renforçant ainsi les liens entre les différentes associations membres des six continents.

Les ligues nationales représentent l’image la plus visible du football dans une association membre et le succès des clubs est directement lié à la force de la ligue. Il est donc impératif d’avoir des normes dans tous les aspects de la ligue dans des domaines clés tels que les compétitions, la gouvernance, les opérations, la communication, …

À ce jour, Assist a apporté le soutien de l’UEFA à plus de 200 projets de développement du football dans près de 60 pays à travers le monde. C’est au tour de Saint-Martin maintenant. _AF

