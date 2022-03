Sports mécaniques « Practice Day » dimanche au Motocross Park de Bellevue : Acte 4 !

Ce dimanche 20 mars, Le club SXM Motocross organise un nouveau « Practice Day » qui réunira les pilotes de motos et quads, petits et grands, confirmés ou non.

Le club SXM Motocross signe son retour dimanche avec un nouveau « Practice Day », le 4ème du nom, qui devrait attirer encore une fois la foule des grands jours du côté de Bellevue, plus précisément au Motocross Park !

Les pilotes locaux, enfants, ados et adultes, débutants et pros, auront à cœur en effet de faire vibrer le public lors des nombreuses démonstrations prévues tout au long de la journée, aussi bien en moto qu’en quad.

L’équipe du SXM Motocross vous donne donc rendez-vous dès dimanche matin pour un nouveau show qui s’annonce comme d’habitude grandiose !_AF

