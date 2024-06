FAITS DIVERS : Une femme victime d’un nouveau vol à l’arraché dans le centre-ville de Marigot

Depuis plusieurs jours, les gendarmes sont confrontés à de nombreux faits de délinquance graves sur l’ensemble du territoire.

Entre les vols à main armée dont un a coûté la vie à une personne dans une station-essence à l’entrée de Sandy-Ground, l’agression à caractère sexuel de deux femmes à la Baie Orientale, des agressions physiques sur des personnes à Grand-Case et Oyster Pond et les vols à l’arraché à répétition, un nouveau climat d’insécurité règne sur l’île. Ce dimanche 9 juin, aux alentours de 13h15, une femme résidente sur l’île depuis de nombreuses années a été victime d’un nouveau vol à l’arraché près du tribunal de proximité de Saint-Martin. Alors qu’elle marchait tranquillement sur le trottoir, deux jeunes individus âgés de 15-16 ans lui ont dérobé sa pochette avec ses effets personnels à l’intérieur et son téléphone. Les deux malfaiteurs ont pris ensuite la fuite en direction du Front de Mer avant de disparaître dans la nature. Alertés, les gendarmes ont procédé à des patrouilles dans le secteur pour tenter de retrouver les auteurs de ce vol traumatisant pour la victime, en vain. _AF

