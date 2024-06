Deux hommes grièvement blessés par balles à Quartier d’Orléans

Deux hommes ont été victimes de plusieurs coups de feu le samedi 8 juin dernier à Quartier d’Orléans.

Ces faits gravissimes ont eu lieu en début de soirée dans le secteur de Quartier d’Orléans. Plusieurs sapeurs-pompiers dont un officier du centre de secours et d’incendie de la Savane ont été alertés à 19h16 pour des personnes blessées à Quartier d’Orléans. D’après nos informations, les deux hommes, âgées respectivement d’environ 27 et 40 ans, ont été la cible d’un ou plusieurs tireurs fous. Les deux victimes ont aussitôt été prises en charge par les pompiers et l’équipe du SMUR avant d’être transportées au centre hospitalier Louis-Constant Fleming dans un état grave. Une enquête a été ouverte et se poursuit pour déterminer les circonstances des faits. _AF

