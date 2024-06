SINT MAARTEN : Un jeune pilote à scooter meurt dans un choc frontal avec une voiture

Un homme en scooter est décédé ce dimanche 9 juin à Cay Hill après avoir percuté de plein fouet une voiture qui arrivait dans le sens inverse.

La police et le personnel du service de la circulation du KPSM enquêtent actuellement sur un tragique accident qui s’est produit le dimanche 9 juin dernier en milieu de matinée dans le secteur de Cay Hill et au cours duquel un jeune conducteur de scooter a perdu la vie. Selon les premiers éléments de l’enquête, le scootériste roulait en direction du Sint Maarten Medical Center, en provenance du complexe sportif. Le pilote du deux-roues, qui était probablement en train d’effectuer un wheeling (roue arrière, ndlr) avec son engin a perdu le contrôle, a glissé et a percuté de plein fouet une voiture noire qui venait en sens inverse. La jeune victime est malheureusement décédée sur les lieux de l’accident des suites de ses blessures. _AF

