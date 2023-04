Des jeunes saint-martinois heureux de leur colo apprenante !

Du 3 au 7 avril dernier, l’association Nature is The Key a organisé, une colo apprenante ouverte aux enfants et aux jeunes de Sandy-Ground mais également à ceux des autres quartiers du territoire.Cet événement avait pour thème « Les aventuriers du numérique », en collaboration avec les associations Fusion Jeunesse, Anis Saint-Martin ainsi que les Mioches Carmont.

Pendant une semaine, une trentaine d’enfants et d’adolescents ont pu profiter de l’atelier de création de jeux vidéo. L’objectif pédagogique arrêté par Nature is the Key pour ce séjour était de faire apprécier à 20 jeunes durant 5 jours et 4 nuits la nature à travers le numérique durant cette période de vacances scolaires.

Cette belle coopération entre associations, sous l’égide de Nature is the Key, a permis de proposer une offre variée d’activités : création de jeux vidéo, activités manuelles, pêche, randonnée nocturne mais aussi de multiples sorties en extérieur, camping dans les jardins de l’association.

Des projets de ce type sont tout à fait complémentaires au temps scolaire et nécessaires aux enfants. Moment de détente et de plaisir, les camps proposés par les membres de Nature is the Key sont avant tout porteurs d’un projet éducatif fort, ce qui est pour les enfants une chance extraordinaire d’apprendre la vie en groupe, le partage et l’autonomie. Générosité et esprit d’équipe sont inhérents à toutes les activités proposées. Dans un cadre sécurisé, ce type d’expérience permet aux enfants de grandir et de s’épanouir tout en devenant des citoyens du monde, avec les responsabilités que cela implique. « Véhiculer les valeurs de respect, tolérance, solidarité et évidemment de l’écocitoyenneté sont au cœur des préoccupations de notre association labellisée « Espace de Vie Sociale » par la CAF de Guadeloupe et des Iles du Nord », souligne Juliette Irish, présidente de l’association Nature is the Key, avant de rajouter « Nous remercions l’ensemble de nos partenaires : la Collectivité et la Préfecture de Saint-Martin, la DRAJES, la CAF et la Fondation de France ».

Une belle initiative de l’association Nature is the Key qui a mis l’accent sur la cohésion, l’entraide et l’esprit d’équipe en proposant aux jeunes saint-martinois plusieurs activités ludiques et sportives. Tous ces enfants ont apprécié leur « colo apprenante ». Vivement la prochaine ! _AF

192 vues totales, 192 vues aujourd'hui