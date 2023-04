SOCIÉTÉ : Retour sur le grand succès de la Semaine des Artistes

Du 11 au 15 avril, la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) organisait la première édition de la Semaine des Artistes. Sur un territoire où le nombre d’artistes est grandissant, l’initiative de la CCISM fut saluée à l’unanimité.

En partenariat avec la Collectivité, la Préfecture, l’association la Condamine, la SACEM, Art For Science et la Maison des Artistes dont c’était la première intervention dans les Antilles Françaises, la CCISM peut se réjouir d’avoir réussi à répondre aux besoins des artistes de Saint-Martin, dont le recensement était de 95 à l’été 2022. La Semaine des Artistes, portée par Luciana Raspail, responsable administrative à la CCISM et en charge de l’organisation de cet évènement d’envergure, a été inaugurée en bonne et due forme le 11 avril face à un public de plus de 85 personnes venant de tous horizons artistiques confondus et en compagnie des officiels de la Collectivité et de l’État qui partagent cette volonté d’installer une politique culturelle forte afin de développer ce tissu économique qui ne cesse de grandir. Après cette soirée marquée sous le signe du partage et de pléthore d’informations de la part de la Maison des Artistes représentée par Charlotte Delsol, les jours suivants furent consacrés aux réunions thématiques, rendez-vous individuels et ateliers spécifiques afin que chaque artiste puisse trouver des réponses qui le mène vers la professionnalisation. Pour chaque session des réunions thématiques, la CCISM dénombre une trentaine de participants, prouvant une nouvelle fois l’intérêt des artistes à bénéficier d’un accompagnement suivi et adapté. Tout comme la pleine participation aux rendez-vous ou ateliers individuels : ils affichaient tous complets. La Maison des Artistes, la SACEM, la Condamine et des spécialistes du secteur ont procédé à plus d’une cinquantaine d’entretiens personnalisés sur trois jours. Pour de nombreux artistes, ces échanges furent une véritable bouffée d’air qui leur ont permis de se projeter plus concrètement dans le futur et le développement de leur activité artistique.

La table ronde gratuite de jeudi dernier animée par Catherine Carmon de la CCISM comptait des intervenants de marque qui ont partagé leur expérience : la chorégraphe Peggy Oulerich, la chanteuse et auteur Malaika Maxwell, l’artiste en arts visuels Florence Poirier Nkpa et le beatmaker et producteur exécutif Pierre « Hypnoz » Charville. Au terme de cette rencontre qui soulevait cette question primordiale « Artiste à Saint-Martin, est-ce possible ? », la réponse est définitivement oui. En conclusion, la Semaine des Artistes a rencontré son public, qui en redemande. La CCISM, qui peut se féliciter de ce succès, entend poursuivre le travail de création d’une antenne dédiée aux artistes. Retour sur la conférence de clôture d’Art For Science dans notre prochaine édition. _Vx

