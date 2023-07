MOBILITÉ : Vers une meilleure organisation des lignes de bus

Arnel Daniel, président de la Commission des Transports accompagné de l’équipe de la Direction réglementations et transport de la Collectivité et sa directrice Marie-Line Hugues-Richards, conviait la presse ce jeudi 13 juillet dans la salle de réunion de la Mission Locale afin de présenter le nouveau dispositif concernant la tarification et l’organisation des transports urbains.

Au centre de la présentation, la nouvelle tarification des transports urbains de Saint-Martin : « les tarifs entérinés par la Collectivité en juin 2009 se devaient d’être revus afin d’améliorer le système de desserte des quartiers par les transports en commun » déclarait Arnel Daniel.

Après une réflexion impulsée par le schéma territorial de déplacement avec la délégation Cadre de Vie, la première phase est désormais lancée. Deux lignes principales se dessinent avec la ligne 1 (une trentaine de conducteurs) vers le Nord partant de la gare routière de Marigot jusqu’à Quartier d’Orléans et la ligne 2 (une dizaine de conducteurs) partant de la gare routière de Marigot jusqu’à Terres Basses. Cette ligne 2 effectuera également dès 5h30 trois circuits dans le secteur de Concordia et les bus seront munis d’un macaron bleu d’identification. La gare routière de Marigot qui affiche la nouvelle tarification devient donc la point focal des transporteurs avec une rotation continue et cette volonté de réduire les embouteillages et l’activité illégale de conducteurs de bus non-répertoriés.

Avec un tronc commun de la gare routière jusqu’à l’hôpital, les lignes intérieures de Concordia, au tarif unique d’1€ (0,50€ pour les étudiants), proposent trois circuits couvrant l’intégralité du quartier avec 27 points d’arrêt dont la signalétique est en cours. Pas de file d’attente au départ de la gare routière, les usagers pourront accéder à un bus portant le macaron bleu et sont invités à se rendre à un des points d’arrêt dans Concordia pour monter sur la ligne. Un itinéraire de la gare routière de Marigot vers le Fort Louis est disponible sur demande. Des horaires seront prochainement établis dans le cadre d’une étude de retour d’expérience des transporteurs. Treize agents contrôleurs seront affectés dans les zones de prise en charge de la clientèle. _Vx

150 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter