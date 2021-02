Sint Maarten : La campagne de vaccination devrait débuter à la fin du mois de février !

Le ministre de la Santé publique, du Développement Social et du Travail, Richard Panneflek a dévoilé la semaine dernière les détails du plan de vaccination COVID-19 qui devrait commencer à la fin du mois de février en partie hollandaise.

Le premier lot de vaccins devrait arriver à Sint Maarten à la mi-février. Les vaccins à venir sont ceux du laboratoire Pfizer/BioNTech. On s’attend à ce que plus tard en 2021, la disponibilité augmente. Dans les lots ultérieurs, il est possible que les autorités sanitaires hollandaises reçoivent d’autres marques de vaccin.

Le ministre de la Santé, Richard Panneflek a défini les groupes prioritaires selon les recommandations du Conseil de la santé des Pays-Bas pour donner la priorité aux personnes à risque de propagation du COVID-19 et aux personnes présentant un risque accru de tomber gravement malades lorsqu’elles contractent le COVID-19.

Cela signifie que lors de la première phase de vaccination, les professionnels de la santé et les personnes âgées de 60 ans et plus se verront proposer le vaccin. Dans les phases ultérieures, le vaccin sera offert gratuitement à toutes les personnes vivant à Sint Maarten, y compris les personnes qui ne sont pas officiellement enregistrées.

L’administration des vaccins s’effectuera à destination de cinq groupes prioritaires. Les professionnels de la santé sont dans le premier groupe, suivis des personnes de 60 ans et plus, puis des personnes de 18 à 59 ans qui ont des conditions médicales sous-jacentes, suivies des travailleurs essentiels et de ceux des «industries critiques», et enfin de toutes les autres personnes âgées de 18 à 59 ans.

Le ministère a déclaré qu’il n’y aurait pas de contrôles d’immigration dans les lieux de vaccination.

L’enregistrement du vaccin COVID-19 est accessible au public. Les inscriptions seront traitées au moyen d’un formulaire en ligne ou via des formulaires qui peuvent être récupérés chez les médecins généralistes, les pharmacies et les principaux sites gouvernementaux.

Une fois que le vaccin sera disponible pour chaque groupe, des informations seront relayées par voie de presse et sur les réseaux sociaux.

Trois emplacements stratégiques de vaccination ont été annoncés par le ministère : le Vineyard Building à Philipsburg, le Dutch Quarter Community Center et le Cole Bay Community Center.

Une équipe de vaccination spécialement formée sera présente sur chaque site pour administrer les vaccins. Ces équipes comprennent un médecin, des infirmières, des professionnels de la santé et des traducteurs.

L’épidémiologiste, Eva Lista-de Weever a déclaré que l’un des objectifs du ministère était de vacciner au moins 70% de la population de Sint Maarten avant le début de la saison cyclonique. Elle a assuré également qu’il n’y aura pas de retard dans le déploiement du vaccin et que le programme se déroulera comme prévu.

A noter qu’un carnet de vaccination sera remis à toutes les personnes qui ont été vaccinées. Il s’agira d’un document officiel contenant l’autocollant du lot du vaccin reçu. _AF

Le formulaire d’inscription pour la vaccination est disponible sur le site :

http://forms.sintmaartengov.org/form.aspx?v=OGtn05kNmb