HANDICAP Questionnaire en ligne sur les besoins des entreprises de Saint-Martin

La CCISM en partenariat avec AGEFIPH lance un questionnaire en ligne destiné aux entreprises de Saint-Martin sur leurs nécessités dans le domaine du handicap afin de contribuer à un monde professionnel plus inclusif pour tous et de mieux saisir les besoins du territoire.

Dans le cadre de son partenariat avec l’Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), la CCISM souhaite faire un état des lieux des besoins des entreprises dans le domaine du handicap. L’objectif est de pouvoir relayer ces besoins aux entités compétentes et proposer des actions adéquates pour une meilleure inclusion des porteurs de projets, chef.fe.s d’entreprise et salarié.e.s. La CCISM invite donc les personnes concernées à remplir le formulaire de 14 questions qui couvre des thématiques comme la démarche de l’entreprise dans l’accompagnement des salarié.e.s en situation de handicap, des besoins en maintien de l’emploi (adaptation du poste de travail) et en recrutement, des actions de sensibilisation organisées au sein de l’entreprise, de la présence ou non de personnes en situation de handicap dans le personnel ou encore l’accompagnement de l’AGEFIPH. En parallèle, cette dernière organise des ateliers de préparation à la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) considérée comme un moment stratégique pour développer la politique handicap d’une entreprise qui se déroulera du lundi 20 au dimanche 26 novembre 2023. Pour la première fois, l’atelier se donnera en ligne pour le territoire de Saint-Martin et accueillera également les référents handicap de Saint-Barthélemy. Partager entre pairs pour s’inspirer, co-construire sa SEEPH 2023 pour anticiper et découvrir les nouveaux outils de l’AGEFIPH pour innover, l’atelier de Saint-Martin aura lieu le vendredi 15 septembre 2023. _Vx

Infos : www.ccism.fr

Lien pour remplir le questionnaire :

https://urlz.fr/mETM

Lien pour s’inscrire à l’atelier SEEPH 2023 : https://urlz.fr/mEUx

