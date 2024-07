Concert Gospel «l’Arôme venant de l’intérieur» vendredi 12 juillet, dès 18h30, à ne pas manquer !

« Chers résidents de Saint-Martin,

Nous sommes ravis de vous annoncer un événement unique de louange et d’adoration intitulé «l’Arome venant de l’intérieur», qui se tiendra le vendredi 12 juillet 2024 à partir de 18H30 au Belair Community Center (sur la partie Hollandaise de l’île).

Cet événement exceptionnel a pour objectif de rassembler le peuple de Dieu de Saint-Martin pour offrir une douce fragrance de louange à notre Seigneur.

«The Aroma from Within» est plus qu’un simple événement ; c’est une expérience spirituelle conçue pour toucher les cœurs et élever les âmes. À travers des moments intenses de louange et d’adoration, nous aspirons à créer une atmosphère où chacun peut rencontrer la présence divine d’une manière profonde et transformative.

Les fonds récoltés lors de cet événement seront dédiés à la réhabilitation du toit de l’église Christ Ambassadors Ministries Int’l à Concordia. Votre participation ne sera donc pas seulement une bénédiction spirituelle, mais aussi un acte de soutien communautaire précieux.

Le programme de la soirée comprendra des performances inspirantes de divers artistes locaux de louange, des moments de prière et d’intercession, ainsi que des témoignages édifiants. Nous sommes convaincus que cette soirée sera un temps de renouveau et de restauration pour tous les participants.

Nous vous invitons tous à vous joindre à nous pour cette célébration spéciale. Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre page Facebook officielle «The Aroma from Within» et nous suivre pour les mises à jour et les détails de l’événement. Nous vous encourageons également à inviter vos amis, votre famille et vos voisins à participer à cette soirée mémorable.

Nous remercions chaleureusement nos sponsors et partenaires, pour leurs soutiens inestimables et leur contribution rend cet événement possible et nous aide à toucher plus de vies pour Jésus.

Que Dieu vous bénisse abondamment et nous espérons vous voir nombreux à cet événement exceptionnel de louange et d’adoration.

Sincèrement,

Bernisha Tavernier – Organisateur de l’événement «The Aroma from Within»

