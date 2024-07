BASEBALL : Timothy Fleming et Tyrique Lambert sélectionnés avec l’équipe de France U18 pour les championnats d’Europe !

La bonne nouvelle est tombée pour nos deux grands espoirs du baseball à Saint-Martin. Timothy Fleming et Tyrique Lambert disputeront avec l’équipe de France U18, les championnats d’Europe du 8 au 14 juillet en Allemagne.

Une belle consécration ! Après un stage de détection effectué en avril dernier à Toulouse, Timothy Fleming et Tyrique Lambert ont été sélectionnés parmi les 20 joueurs retenus avec l’équipe tricolore. Depuis le 22 juin, nos deux jeunes saint-martinois ont repris la direction de la « Ville Rose » pour peaufiner leur préparation en vue des championnats d’Europe qui se profilent à l’horizon. Avec le groupe « France », Timothy Fleming et Tyrique Lambert ont effectué de nombreuses séances d’entraînement, notamment avec un collège des Etats-Unis avant de prendre la direction de l’Allemagne. « Je suis fière de la sélection de nos deux saint-martinois », souligne Agnès de Polo, coordinatrice entre la Fédération Française de Baseball et Softball et la structure de Saint-Martin. « Timothy Fleming et Tyrique Lambert vont vivre un rêve éveillé avec l’équipe de France. A eux de profiter pleinement de l’instant présent et de représenter haut et fort leur île de Saint-Martin ».

La dirigeante de l’association Saint-Martin Baseball/Softball profite de l’occasion pour remercier Guillermo Santana (Adonis), la Collectivité, l’équipe du National Sports Institute, l’association Sint Maarten League, Anthony Arnell, Marc Ramirez, Mervin Beauperthuy et bien sûr les parents.

Vous pourrez suivre le parcours de Timothy Fleming et Tyrique Lambert avec l’équipe de France en Allemagne sur le lien suivant : https://www.wbsceurope.org/en/events/2024-u-18-baseball-european-championship/home.

D’avance, souhaitons bonne chance à nos deux représentants saint-martinois dans leur belle aventure européenne avec l’équipe de France !_AF

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter