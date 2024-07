ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2024 : Frantz Gumbs réélu député de Saint-Martin et St Barth

Deux candidats s’affrontaient lors du second tour des élections législatives anticipées de ce 6 juillet 2024 : Frantz Gumbs et Alexandra Questel. Le député sortant a été réélu à 56,02%.Dans le cadre du second tour des élections législatives de ce samedi 6 juillet 2024, le taux de participation était à midi de 9,92 % sur l’ensemble de la circonscription (contre 9,63% au 1er tour). À 16h30, ce dernier était de 24,24% contre 23,02% au 1er tour et de 16,8% en 2022. À la fermeture des bureaux, 18h, le taux de participation à Saint-Martin était de 25,71%. Au terme de ces législatives anticipées, Frantz Gumbs, député sortant, poursuit son mandat en récoltant 56,02% des suffrages exprimés, soit 3942 voix. Alexandra Questel obtient 3095 voix soit 43,98% et 847 voix d’écart entre les deux candidats. Sur 25.234 inscrits sur les listes électorales, 7.299 votants se sont déplacés aux urnes, soit 28,93% de taux de participation sur les deux circonscriptions. 7.037 suffrages exprimés ont été comptabilisés contre 177 bulletins blancs et 85 bulletions nuls. À Saint-Martin, 5.137 votants sur 19.977 inscrits se sont exprimés au second tour : 120 bulletins blancs, 67 nuls, 3.429 voix pour Frantz Gumbs (69,27%) et 1.521 voix pour Alexandra Questel (30,73%). À Saint-Barthélemy, 2.162 votes (41,13% de participation) se départagent en 57 bulletins blancs, 18 nuls, 1.574 voix pour Alexandra Questel (75,42%) et 513 voix pour Frantz Gumbs (24,58%). Frantz Gumbs est donc réélu au poste de député de Saint-Martin et Saint-Barthélemy qu’il occupe depuis le 18 juin 2022. _Vx

Ce qu’ils ont dit…

Frantz Gumbs

« C’est serré mais ayant été réélu avec un certain écart, je ne peux pas ne pas être satisfait. Je me dois également de féliciter mon adversaire, pour un score tout-à-fait remarquable (…). Le combat n’était pas simple en réalité, c’était une campagne courte mais extrêmement intense, il fallait exercer une vigilance de tous les instants parce que l’incertitude portait sur l’attitude des électeurs déçus des 6 candidats qui ont quitté la course. (…) Je crois réellement qu’il vaut mieux dans les circonstances actuelles avoir un candidat qui soit équilibré sur les deux territoires à la fois (…), opérationnel dès le 8 juillet dans l’intérêt du pays. Moi je ne recherche pas être dans la politique à vie, je considère que ces jeunes candidats, je parle de Philippe Philidor, Alexandra Questel ou Ricardo Bethel, ont l’avenir devant eux, un avenir politique. Mais il faut qu’ils mesurent un petit peu la fougue avec laquelle ils se plongent dedans, il ont évidemment profité d’une opportunité imprévue pour se lancer et rentrer dans le bain. Je pense qu’avec l’expérience, ils pourront mûrir et faire preuve de plus maturité la prochaine fois, ils ont l’avenir devant eux. »

Louis Mussington, président de la Collectivité de Saint-Martin

« Je ressens un sentiment de fierté, on a gagné et (…) en même temps la population nous a confirmé sa confiance à mi-mandat. Les électeurs de Saint-Martin sont toujours avec la majorité RSMA, c’est pour ça que je parle d’un sentiment de satisfaction, ça renforce notre détermination à continuer le travail (…). Frantz Gumbs a installé sa permanence à Saint-Barthélemy, ce qui confirme sa volonté de député de prendre en considération les doléances et les préoccupations de la population de SBH en gardant bien à l’esprit que la circonscription, c’est Saint-Martin et Saint-Barthélemy, il n’y aucune ambiguïté. Quand je me déplace à Paris, je m’assure d’avoir à mes côtés le député Frantz Gumbs et la sénatrice Annick Pétrus, qu’on parte ensemble à Matignon, à l’Élysée ou dans différents ministères pour faire avancer les dossiers prioritaires de Saint-Martin. J’ai demandé qu’on nous offre cette possibilité de continuer à travailler dans ce sens. Ce soir, c’est chose faite et je suis content. »

Alexandra Questel

« Je remercie chacun des électeurs qui ont eu confiance dans le projet que j’ai porté durant cette campagne, au côté de Gilbert Rousseau. J’adresse, naturellement, mes félicitations républicaines à Frantz Gumbs ainsi que mes vœux de travail fructueux au service de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Le résultat de ces élections est le fruit d’un travail collectif, je remercie donc chaleureusement les équipes qui m’ont accompagnée. Nous continuerons à faire vivre notre projet pour faire émerger une nouvelle génération et le changement qu’elle peut apporter. »

