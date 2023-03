POLITIQUE : Entretien avec Xavier Lefort, nouveau préfet de la Région Guadeloupe

En visite officielle à Saint-Martin et Saint-Barthélemy fin de semaine dernière, le nouveau Préfet de la Région Guadeloupe, Xavier Lefort, s’est exprimé sur plusieurs dossiers en compagnie de Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord.

Pour rappel, Xavier Lefort a pris ses fonctions de Préfet de la Région Guadeloupe et de représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin le 11 janvier de cette année. Après bientôt deux mois d’activité, l’homme politique a tenu à rencontrer les élus des territoires concernés afin d’échanger sur diverses thématiques entourant la spécificité de chaque île.

Ce jeudi 2 mars dernier, comme annoncé dans notre édition précédente, plusieurs problématiques ont été abordées par la presse locale comme la continuité territoriale ou encore la sécurité. D’autres questions ont été soulevées comme une piste d’hélicoptère au Centre Hospitalier Louis-Constant Fleming. Si les atterrissages de nuit devraient reprendre, une mission d’études est en cours pour développer d’autres secteurs d’évacuations (hélicoptère, bateau) en interservices à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Sur l’épineux dossier des sargasses et du fléau environnemental que représentent leurs échouements quotidiens lors d’une saison précoce, Xavier Lefort tenait à rappeler qu’il ne s’agit pas d’un manque de moyens mais plus d’une question d’organisation technique. Deux perspectives ont été détaillées par Xavier Lefort et Vincent Berton : les barrages flottants tout en prenant en considération leur résistance et, à titre expérimental, le prélèvement et le rejet en mer en fonction de l’impact environnemental sur la faune et la flore sous-marines. Toujours dans une dynamique d’adapter la réponse au problème, le préfet de Guadeloupe et le préfet délégué des Îles du Nord se sont montrés très préoccupés par l’état des installations de production et d’installation d’eau à Saint-Martin (une seule usine), cette compétence relève de la Collectivité, même si les services de l’État offre un financement à 80%. « L’État peut apporter une compétence technique mais faire à la place des autres, c’est mal faire » déclarait Xavier Lefort. Une réunion d’urgence est prévue entre les officiels et la SAUR afin de sécuriser l’installation actuelle, augmenter le nombre de citernes de stockage et créer des capacités de production supplémentaires. L’interconnexion entre la partie française et la partie hollandaise de l’île est importante aux yeux des politiques, mais la discussion commerciale avec la société GEBE manque de fluidité.

La rencontre entre la presse locale et les deux préfets s’est ensuite clôturée sur le dossier de la future cité administrative et judiciaire dont la première pierre devrait être posée en juin 2023 pour une livraison en septembre 2025. _Vx

