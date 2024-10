COMPÉTITION : Ouverture des inscriptions pour le concours des décorations de Noël

Vous aimez faire scintiller la magie de Noël ? L’Office de Tourisme vous invite à participer au Christmas Lighting Competition 2024 pour faire briller Saint- Martin de mille feux !

Les illuminations de Noël qui fleurissent aux quatre coins de l’île, véritable émerveillement pour petits et grands, constituent un atout concret pour notre destination en période de fêtes. L’Office de Tourisme souhaite cultiver l’esprit de Noël en vous invitant à faire vivre cette tradition locale, source de cohésion et de convivialité pour la communauté. C’est aussi un magnifique coup de boost touristique qui invitera la population et nos visiteurs à prendre le temps de découvrir maisons et bateaux décorés !

Un jury et des prix

Le concours de décorations de Noël est ouvert à tous les résidents de Saint-Martin (partie française), et réservé aux particuliers. Les inscriptions, gratuites, sont ouvertes du 20 septembre au 28 novembre à midi. Une seule candidature par personne sera autorisée. Trois prix, de la première à la troisième place, seront décernés dans chacune des deux catégories : maison ou appartement, et bateaux. En complément, seront également décernés un prix « spécial tradition » et le prix « coup de cœur du public ». Les candidats seront évalués par un jury entre le 11 au 15 décembre. Retrouvez le formulaire d’inscription sur le site internet de l’Office de Tourisme (www.st-martin.org) et en cas de besoin, n’hésitez pas à vous rapprocher des points d’information. À noter que les membres du jury ne sont pas autorisés à participer au concours des décorations de Noël.

Les candidatures seront jugées sur les critères suivants : présentation – apparence générale – agencement ; décorations – utilisation de la couleur, de la forme et de la composition – variété et répétition – thème son et lumière ; créativité – innovation – originalité ; accueil reçu ; impression globale. Laissez parler votre créativité et contribuez à l’enchantement de Noël !

