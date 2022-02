Léo Club Safari : faire de la Saint-Valentin un jour spécial pour les séniors !

Nous savons que la pandémie de Covid 19 a changé la vie de tant de gens et même maintenant, deux ans plus tard, l’isolement continue de rester élevé plus particulièrement chez nos aînés.

Les membres du Léo Club Safari ont voulu célébrer cette journée placée sous le signe de l’amour en compagnie des résidents de l’EHPAD Béthany Home de Saint-Martin, et les personnes âgées isolées chez elles.

Lundi, jour de la Saint-Valentin, ils ont souhaité répandre l’amour et faire que nos aînés se sentent encore plus concernés en leur apportant des cartes avec des messages remplis de tendresse rédigés par leurs soins accompagnés d’une rose.

Les jeunes membres du Léo Club Safari ont pu ainsi partager un moment émouvant et convivial en présence des aînés ravis de cette belle attention. _AF

