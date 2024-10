TRAVAUX PUBLICS : Les travaux de démolition de l’ancienne MJC de Sandy Ground ont repris !

Interrompu au mois d’août dernier suite à la découverte de canalisations amiantées à l’intérieur des poteaux de l’ancien cinéma, le chantier de désamiantage et de démolition de l’ancienne MJC de Sandy Ground a repris depuis le 15 octobre.

La démolition de l’ancien bâtiment de la MJC de Sandy Ground s’étalera jusqu’au 8 novembre prochain. La démolition sera conduite par une méthodologie adaptée à l’amiante.

La rentrée des vacances de la Toussaint décalée d’une semaine pour les écoles de Sandy Groud

Par mesure de précaution, la rentrée des vacances de la Toussaint sera décalée d’une semaine pour les élèves des écoles Jérôme Beaupère et Aline Hanson de Sandy Ground. Afin de permettre aux élèves de rattraper les heures de classe perdues, des modalités spécifiques ont été mises en place avec le Rectorat pour des sessions de rattrapage les mercredis, entre le 13 novembre 2024 et le 12 février 2025.

La réduction des nuisances et la sécurité des travailleurs et des écoles mitoyennes au chantier ont toujours été une priorité pour l’exécutif territorial tout comme le respect de la réglementation relative à l’amiante. La Collectivité précise « que les analyses d’empoussièrement réalisées le 10 septembre 2024 par le laboratoire Veritas, au sein du chantier et dans la cour de l’école Jérôme Beaupère, se sont révélées négatives. Aucune fibre d’amiante n’a donc été détectée.

À l’issue des travaux, il n’y aura plus d’amiante sur l’ensemble de cette zone. _AF

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter