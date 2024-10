ASSOCIATION : Deux nouveaux ouvrages sur la biodiversité locale présentés samedi à l’Amuseum Naturalis

L’association « Les Fruits de Mer » organise un événement pour le lancement d’« Incredibilia ! 2 » et de son « Livre d’Activités », deux nouveaux ouvrages de la série « Incredibilia ! » sur la nature de Saint-Martin.

Ce rendez-vous festif aura lieu ce samedi 26 octobre, de 9h à 12h, à l’Amuseum Naturalis à Quartier d’Orléans. Les participants pourront profiter d’une station de coloriage et d’activités d’artisanat, offrant ainsi une expérience interactive autour de la biodiversité locale. Des exemplaires seront offerts lors du lancement, soutenu par la Vie Associative et dans le cadre de la Politique de la Ville. Les livres sont également disponibles en téléchargement gratuit sur http://lesfruitsdemer.com et à l’achat sur amazon.com.

Les enseignants et animateurs de groupes de jeunes peuvent contacter Les Fruits de Mer à info@lesfruitsdemer.com pour avoir des exemplaires. Des copies seront également distribuées aux écoles dans le cadre du programme de distribution de livres, soutenu par la Fondation Air France et d’autres partenaires. _AF

