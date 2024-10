EVENEMENT / Restaurant « La Folie » à Maho Village : un nouvel établissement où se mêlent gastronomie et spectacles vivants

Le Restaurant « La Folie », situé à Maho Village, en partie hollandaise, est une expérience culinaire vibrante et immersive où la folie rencontre la créativité.

Centré autour du thème de la « folie », le restaurant associe un décor fantaisiste, des performances excentriques et un menu ludique qui défie les conventions. Les clients sont accueillis dans un monde d’imprévisibilité, avec des cocktails colorés, des plats imaginatifs et des divertissements en direct allant des magiciens aux flash mobs. À La Folie, chaque repas est une célébration de l’inattendu, offrant une soirée inoubliable remplie de plaisir, de rires et de surprises à chaque tournant.

Si l’ambiance est assurée tout au long de la semaine par le staff, des shows plus originaux les uns que les autres sont proposés également à la clientèle le jeudi, vendredi et samedi avec de la magie, du burlesque, de l’acrobatie, du jonglage, du stand-up comedy, du french cancan. Tout un programme riche et varié qui comblera assurément une clientèle prête à vivre des grands moments de… « Folie » !

N’oubliez pas non plus de réserver votre week-end du 31 octobre au 2 novembre à partir de 17 heures pour célébrer Halloween sur le thème « Freak Show » autrement dit la Foire « à l’horreur» ! Des soirées à se faire peur que vous n’êtes pas prêts d’oublier !

Réservations au 06 90 73 57 27 ou +1 (721) 523 3433

