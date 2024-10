COOPERATION : Saint-Martin / Sint Maarten se dote d’un nouveau radar météorologique à St Peters

L’installation du nouveau radar météorologique à St Peters en partie hollandaise a été inaugurée mercredi 23 octobre par les autorités des deux parties de l’île.

Cet événement important, qui souligne la coopération exemplaire entre l’Etat, la Collectivité de Saint-Martin et le gouvernement de Sint Maarten, représente une avancée majeure dans le renforcement des capacités régionales de surveillance et de réponse aux événements météorologiques extrêmes dans toute la Caraïbe. Cette installation à la pointe de la technologie permet aux services météorologiques d’émettre des alertes plus précises et mieux coordonnées à l’échelle régionale, contribuant ainsi à la protection des habitants en cas de catastrophes naturelles telles que les ouragans. Cette réalisation a été rendue possible grâce à un soutien financier conséquent du programme INTERREG Caraïbes, avec un financement de 1 293 750 € du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), ainsi que des contributions du gouvernement de Sint Maarten (575 000 €) et de la Collectivité de Saint-Martin (431 250 €), pour un total de 2 300 000 €. Cette coopération met en évidence l’importance cruciale de la solidarité régionale face aux défis climatiques. L’installation du radar à Saint-Peters renforce la capacité à anticiper et à surveiller les conditions météorologiques extrêmes, offrant une protection essentielle non seulement aux habitants de Sint Maarten et de Saint-Martin mais aussi des îles voisines.

Le radar a été inauguré en présence du 1er ministre de Sint Maarten Luc Mercelina, du préfet Vincent Berton, du président Louis Mussington, de Grisha Heyliger-Marten, ministre du Tourisme, des Affaires économiques, des Transports et des Télécommunications de Sint Maarten, Emmanuel Cloppet, directeur du centre météorologique de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et Sheryl Etienne-Leblanc, directrice par intérim du département météorologique de Sint Maarten. _AF

