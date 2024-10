ENVIRONNEMENT : Un partenariat transfrontalier pour la gestion des déchets

La Green Dream Projects Foundation a transporté 3,4 tonnes de bouteilles en plastique et de canettes en aluminium recyclables de son site de stockage temporaire à l’écosite de Verde SXM situé à Cul-de-Sac.

Cette réalisation historique marque une étape importante dans les efforts environnementaux de l’île, car il s’agit de la première initiative transfrontalière de recyclage réussie de ce type. Le transport a été rendu possible grâce à un partenariat stratégique avec Maxime Arnal, directeur des opérations de Verde SXM. Le président de la Fondation, Claude Javois, a déclaré que cette collaboration mettait en évidence l’efficacité des partenariats transfrontaliers dans le traitement des déchets et leur transport vers l’étranger en vue d’un recyclage ultérieur.

Au lieu de laisser ces matières recyclables contribuer à l’encombrement de la décharge de Philipsburg, la Green Dream Projects Foundation a adopté une approche proactive, en veillant à ce que les déchets soient correctement triés et traités. Ce transport récent souligne la mission de la fondation, qui est de transformer Saint-Martin en un paradis plus vert, en inversant les tendances négatives associées au débordement des décharges et en fournissant des solutions durables pour les générations futures. _AF

