NAUTISME : De nouvelles bouées de mouillage bientôt installées au sein de la Réserve Naturelle dont 22 à l’îlet Pinel

Le projet ReCorEA à Saint-Martin, lancé en avril 2023, vise à renforcer et moderniser le parc de bouées de la Réserve Naturelle Nationale de SXM, qui souffre d’un équipement vieillissant face à une fréquentation nautique en hausse.

Ce parc, créé en 1998, est essentiel pour préserver la biodiversité tout en accueillant les visiteurs attirés par ses beaux paysages. Les études et consultations menées ont abouti à des propositions d’aménagement pour améliorer la gestion des mouillages, particulièrement sur les sites de Pinel, Tintamarre et Rocher Créole. Le projet prévoit le doublement de la capacité actuelle, portant le total à environ 65 bouées, comprenant des zones pour différents types de navires, des bouées de dépose-minute et des espaces réservés aux sociétés autorisées.

Cette initiative implique une concertation continue avec les usagers pour réduire les impacts sur les écosystèmes marins et assurer la sécurité des visiteurs. Les aménagements pourront évoluer en fonction des retours des utilisateurs et des contraintes administratives, budgétaires et techniques, garantissant ainsi une gestion adaptable et durable des ressources marines.

Le parc de bouées de mouillage prévisionnel compterait ainsi 65 bouées au total sur toute la surface de la RNNSM réparties de la façon suivante : 24 bouées à Tintamarre, 22 bouées à Pinel, 13 bouées au Rocher Créole, 4 bouées sur les sites de plongée (Basse Espagnole, le Remorqueur, Chico 1 et 2) et 2 bouées à Caye Verte. _AF

