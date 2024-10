CONCERT GRATUIT : Le groupe Mario Canonge Trio en tête d’affiche de la 2ème édition du Festival de Jazz de Saint-Martin le 3 novembre !

Le Kiosque du Marché du Front de Mer devrait être plein à craquer le dimanche 3 novembre prochain à l’occasion de la 2ème édition du Festival de Jazz de Saint-Martin. Un concert gratuit au cours duquel le célèbre groupe Mario Canonge Trio se produira sur scène sans oublier la présence de nombreuses artistes locaux pétris de talent.

Grâce à l’association « La Bonne Note » présidée par Serge Weinum, Mario Canonge indéniablement l’un des plus éminents pianistes de jazz français contemporains sera présent à Saint-Martin le 3 novembre prochain. Aux côtés de l’artiste de renommée internationale, on retrouvera à la contrebasse Michel Alibo, son fidèle compagnon de route, notamment depuis leurs débuts au sein du groupe Sakiyo, véritable éclair dans le paysage musical caribéen à la fin des années 80. À la batterie, se trouve tout simplement le batteur le plus en vue et le plus sollicité de la scène française, Arnaud Dolmen, dont son album « Adjusting » (2022) lui a valu le prix « Révélation » lors des dernières Victoires du Jazz, ainsi que le titre de « Musicien de l’année » décerné par les rédactions de Jazz Magazine et Jazz News. Le public saint-martinois peut donc s’attendre à des sommets de musicalité sur le Kiosque du Front de Mer dimanche 3 novembre. De nombreux artistes locaux dont Paul Emmanuel, Ali Emmanuel, Lavaune Henry, Didier Bridge, Evan Amato, Erwin James et Fred York seront également de la partie tout au long de cette soirée musicale qui s’annonce grandiose ! _AF

