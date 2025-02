EMPLOI – FORMATION / L’Atelier : un modèle d’innovation sociale à Quartier d’Orléans

Ce mardi 4 février, Quartier d’Orléans a franchi une étape décisive avec l’inauguration officielle de L’Atelier, son premier tiers-lieu inclusif et collaboratif. Situé au bâtiment 8 de la résidence Palmeraies, cet espace novateur se veut un catalyseur de compétences, d’innovation et d’insertion pour les habitants de Saint-Martin.

Un projet collectif au service du territoire

Porté par un consortium d’acteurs engagés, ce projet ambitieux réunit les Compagnons Bâtisseurs, Fore Iles du Nord, Jielle Formation, la CCI de Saint-Martin, l’ADIE et Initiative Saint-Martin Active, avec le soutien de Semsamar, la CAF, France Travail, le RSMA et la Croix-Rouge. Tous ont collaboré pour concevoir un lieu accessible, flexible et adapté aux réalités locales.

Lors de l’inauguration, Maé Bridier, directrice des Compagnons Bâtisseurs de Saint-Martin, a souligné l’importance de cet espace pour fédérer les forces vives du territoire et proposer des solutions adaptées aux enjeux de l’emploi, de la formation et de la transition écologique. Alexandre Lagogué, directeur de l’Association Nationale Compagnons Bâtisseurs, a rappelé que ce tiers-lieu est un outil pour renforcer le pouvoir d’agir des habitants et les accompagner dans leur insertion professionnelle.

Un espace d’apprentissage et d’entrepreneuriat

Conçu comme un lieu de rencontres et d’expérimentation, L’Atelier accueille plusieurs pôles:

Un espace de co-working pour favoriser l’échange et la créativité

pour favoriser l’échange et la créativité Un incubateur pour les entrepreneurs dans le développement des compétences et le réseautage

dans le développement des compétences et le réseautage Un pôle de formation et d’accompagnement à la création d’entreprise , avec des programmes sur-mesure et des micro-crédits

, avec des programmes sur-mesure et des micro-crédits Un plateau technique et un pôle d’économie circulaire , dédié à la valorisation des déchets et au recyclage

, dédié à la valorisation des déchets et au recyclage Une médiation numérique, avec des outils comme PIX et des micro-certifications pour lutter contre l’illettrisme numérique

Jonas Toussaint, représentant de la CCI de Saint-Martin, a insisté sur le rôle structurant du projet pour l’économie locale : « Cet espace doit être un accélérateur de réussite pour les entreprises et les travailleurs du territoire ».

Un levier d’émancipation sociale et professionnelle

Dans un contexte où Quartier d’Orléans fait face à des défis sociaux majeurs, ce tiers-lieu devient une réponse concrète et durable. Yannick Clain, chargé de mission chez Initiative Active Saint-Martin, a rappelé que les entrepreneurs issus des quartiers prioritaires rencontrent plus de freins. Grâce au dispositif Cité Lab, ils peuvent désormais accéder à des prêts à taux zéro entre 5000 et 25000€ et un accompagnement personnalisé.

Autre enjeu clé : lutter contre l’illettrisme. Joceline Laurent, directrice de Jielle Formation, a souligné que beaucoup de jeunes sortent du système scolaire sans les bases nécessaires en français. Une problématique exacerbée par le bilinguisme, qui est une force mais aussi une faiblesse pour certains résidents. Des ateliers de renforcement linguistique seront donc proposés pour favoriser l’accès à l’emploi.

Un engagement fort des institutions

La cérémonie a été marquée par la présence du préfet Vincent Berton, qui a tenu à saluer l’initiative malgré son départ imminent. Il a insisté sur l’importance de l’insertion des jeunes : « Ne pas les laisser sur le bord de la route est une exigence vitale ». Il a également évoqué la nécessité de lutter contre l’habitat indigne, soulignant le rôle fondamental des Compagnons Bâtisseurs dans la reconstruction post-Irma.

Du côté de la CAF, Valérie Martineau a rappelé l’engagement de l’institution pour accompagner les habitants dans leur orientation et leur maîtrise des outils numériques. Quant à la Collectivité, représentée par Steven Cocks, elle voit en ce tiers-lieu un modèle de cohésion sociale et d’innovation, où toutes les communautés peuvent se retrouver.

Un futur prometteur pour Quartier d’Orléans

L’inauguration de L’Atelier marque le début d’une nouvelle dynamique pour Quartier d’Orléans. L’espace va progressivement monter en puissance, avec l’ouverture prochaine d’une pépinière d’entreprises et le développement de nouvelles formations.

Comme l’a résumé Ingrid Mac Gregor, marraine du projet : « Ce tiers-lieu offre un environnement collaboratif où tous les adhérents bénévoles auront l’opportunité d’échanger dans une dynamique collective pour enrichir le parcours de chaque individu et renforcer qualité de chaque expérience. Chaque étape est encadrée avec soin pour maximiser les succès”.

Avec ce projet fédérateur et innovant, Quartier d’Orléans se dote d’un véritable moteur de transformation sociale et économique, au service de ses habitants et de l’avenir de Saint-Martin. _Vx

Infos : 06 90 43 11 11 ou 06 90 18 91 31

tierslieulatelier@gmail.com

cbstmartin@compagnonsbatisseurs.eu

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter