Clin d’oeil : Grape Wine et le Champagne Ruinart

Établie en 1729, la Maison Ruinart est la plus ancienne Maison de Champagne, un symbole d’excellence et de tradition. Son savoir-faire unique, nourri par des générations de passion et d’innovation, incarne un esprit pionnier qui continue de briller aujourd’hui.

Le chardonnay, cépage emblématique de la Maison, est principalement sélectionné entre la Côte des Blancs et la Montagne de Reims. Il apporte élégance, fraîcheur et raffinement à toutes les cuvées Ruinart, reflétant parfaitement l’identité et le style de la Maison.

Cette année, la Maison Ruinart a pu collaborer avec le Festival de la Gastronomie de Saint-Martin lors d’un joli événement organisé le 13 novembre 2024 chez le distributeur exclusif, Grape Wine. À cette occasion, les principales cuvées de la Maison ont été sublimées par un accord audacieux avec une sélection de fromages spécialement choisis pour révéler toute la richesse et les nuances des R de Ruinart, Ruinart Rosé et, bien sûr, le joyau de la collection, Ruinart Blanc de Blanc.

L’univers Ruinart est accessible sur www.ruinart.com, où vous pourrez explorer le patrimoine, le savoir-faire, les liens étroits avec l’art et la gastronomie, ainsi que les engagements en faveur d’une démarche plus responsable. _AH

La Gamme Ruinart est disponible chez Grape Wine, 10 rue Café, Hope Estate. Tél : +590 590 87-1646